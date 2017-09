„Wir waren leider das Elend“

Von Jonas Neuffer

Oberriexingen/Unterriexingen. In der Bezirksliga hatte die SGM Riexingen am sechsten Spieltag die Chance bei dem Tabellenletzten drei Punkte zu holen und sich damit aus dem unteren Tabellendrittel zu befreien. Die Grünbühler gingen ohne Punkte in dieses Spiel, setzten aber in