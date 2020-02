„Wir haben zu viele Fehler gemacht“

Iptingen (nac). Der SV Iptingen hat sein vorletztes Vorbereitungsspiel am Donnerstagabend mit 3:7 (3:3) gegen die SpVgg Mönsheim verloren. „Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viele Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben“, berichtet Iptingens Sebastian Rapp. Dabei hatte der Fußball-A-Ligist bereits nach rund zehn Minuten mit 2:0 geführt. Jens Schrodt per Kopf und Bastian Werthwein hatten für die frühe Führung gesorgt. Lukas Braun erzielte den dritten Treffer für die Gastgeber.