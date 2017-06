Von Ralph Küppers

Am Samstag entscheidet es sich, ob der SV Riet künftig in der Bezirksliga Fußball spielt oder weiterhin in der Kreisliga A 3. „Wir haben minimal bessere Chancen“, sagt SVR-Spielertrainer Sinan Yilmaz vor dem Relegationsspiel gegen den Noch-Bezirksligisten TSV Benningen.