Stuttgart. Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) setzt auf personelle Kontinuität. Beim 33. ordentlichen Verbandstag, der heute in der Scharrena in Stuttgart als Hybrid-Veranstaltung abgehalten und ab 10 Uhr per Livestream übertragen wird, soll es innerhalb des 17-köpfigen Vorstands lediglich auf vier

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen