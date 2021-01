WFV plant weiter mit einer Saisonfortsetzung

Stuttgart/Ludwigsburg (red). Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) ist der erste Sportverband gewesen, der über einen Saisonabbruch nachgedacht hat (wir berichteten). Dies ist für den Württembergischen Fußball-Verband (WFV) jedoch noch keine Option, wie das Social-Media-Team des Bezirks Enz/Murr auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte. Noch wird mit einem Restart der Saison mit einer einfachen Runde sowie anschließender Auf- und Abstiegsrunde geplant. „Die Lockdown-Verlängerung bis zum 14. Februar macht einen Restart der Saison mit einer Vorrunde und darauf folgender Auf-/Abstiegsrunde nicht gerade einfacher, aber auch noch nicht unmöglich“, heißt es auf der Facebook-Seite des WFV-Bezirks Enz/Murr. „Aber auch wir müssen von Termin zu Termin denken und unsere Planungen nach den Restriktionen ausrichten. Fest steht bisher der letzte Spieltag: Dieser soll am Wochenende, 19./20. Juni, erfolgen. Danach wäre noch die Relegation möglich.“

Doch die Verantwortlichen lassen sich auch weitere Optionen offen – zum Beispiel nur eine Einfachrunde. „Solange die Möglichkeit besteht, gegebenenfalls auch nur mit einer Einfachrunde die Saison zu spielen, sollten wir uns das auch offen halten“, heißt es auf der Facebook-Seite weiter. „Der Abbruch kommt nur in Frage, wenn absehbar ist, dass 50 Prozent der Spiele nicht gespielt werden können.“

Da der Verband seinen Mannschaften eine ausreichend lange Vorbereitungszeit einräumen möchte, wurden schon einmal die am letzten Februar-Wochenende angesetzten Spiele abgesetzt. Damit müssen im Bezirk Enz/Murr in der Bezirksliga sowie in den Kreisliga A 1 und A 2 schon zehn Spieltage nachgeholt werden.