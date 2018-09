Wettstreit der Trainer im Pokal

Von Ralph Küppers

Vaihingen. Heute um 18 Uhr, 19 Uhr und 19.30 Uhr werden im Fußballbezirk Enz/Murr 26 Pokalspiele der zweiten Hauptrunde angepfiffen. Mit dabei sind noch zehn Vereine aus dem Raum Vaihingen. Als elfte Mannschaft spielt erst morgen um 19.30 Uhr der VfB Vaihingen auswärts gegen den FV Markgröningen.

Wenn heute Abend um den Bezirkspokal der Männer gekickt wird, kommt es in Mühlhausen zu einem etwas anderen Derby. Der TSV Großglattbach ist nur sechs Tage nach einem verlegten Spiel der Kreisliga B 7 erneut zu Gast bei der SGM Roßwag/Mühlhausen. Und TSV-Trainer Martin Kern sagt über seinen Kollegen von der SGM: „Ulli Stengel war damals mein Mentor, als er in Maulbronn die erste Mannschaft trainiert hat und ich die zweite. Wir kennen uns sehr gut und tauschen uns regelmäßig aus. Da weiß man, wie der andere tickt.“ Und aus genau diesem Grund werde es heute auch wieder spannend, welcher Trainer mit welchem taktischen Kniff versucht, zum Erfolg zu kommen.

„Eigentlich hätte das Spiel in Großglattbach sein sollen“, berichtet Kern. „Aber der Platz, auf dem wir das Flutlicht haben, ist nicht bespielbar. Darum haben wir in Mühlhausen angefragt, ob wir tauschen können.“ Dem Wunsch wurde entsprochen. An das 2:2 vor fast einer Woche gegen den Tabellenführer hat Kern nur positive Erinnerungen. „Roßwag/Mühlhausen hat eine kämpferisch gute Mannschaft, die sehr stark spielt“, berichtet er. „Und fit sind die Spieler allemal. Auch der Torwart ist megaklasse. Aber wir haben da eins unserer besten Spiele gezeigt, von der Einstellung, kämpferisch und spielerisch.“ Heute Abend steht Kern allerdings nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Tom Hecht ist bei der Arbeit, bei Jonathan Gayer wurde der Arm nach einer Schulterverletzung ruhiggestellt. Und ob Jakob Nabrotzki mit seinen Knieproblemen auflaufen kann, war gestern offen.

Das Spiel in Mühlhausen beginnt um 19.30 Uhr. Zur gleichen Zeit spielen die SpVgg Bissingen gegen den TSV Nussdorf, die SGM Riexingen II in Oberriexingen gegen den SV Riet und der SV Riet II gegen den SV Horrheim. Um 19 Uhr empfängt der SV Iptingen als Tabellenführer der Kreisliga A 3 den Bezirksliga-Zweiten NK Croatia Bietigheim. Und um 18 Uhr spielen die SGM Riexingen in Gemmrigheim und der TSV Kleinglattbach bei der SpVgg Bissingen II.