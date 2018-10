Wer überwintert im Bezirkspokal?

Von Michael Nachreiner

Vaihingen. Der TSV Münchingen ist in der vergangenen Saison im Finale des Fußball-Bezirkspokals gestanden, musste sich allerdings dem TSV Schwieberdingen in Kleinglattbach mit 0:1 geschlagen geben. Und auch in dieser Spielzeit schickt er sich an, in diesem Wettbewerb zumindest wieder zu überwintern. Das würde aber auch der Gegner der Münchinger im Achtelfinale am heutigen Dienstag (19.30 Uhr), die SGM Roßwag/Mühlhausen, schaffen. „Es ist aber kein Zwang, dass wir weiterkommen müssen“, sagt Ulli Stengel, der Trainer der Spielgemeinschaft. „Die Runde hat absolute Priorität. Der Pokal ist ein Bonus, den wir uns erarbeitet haben.“

Zwischen den Zeilen hört man aber fast ein bisschen raus, dass Stengel die Doppelbelastung gar nicht so recht ist. „Wir hatten jedoch ein bisschen Losglück. Bisher haben wir gegen eher leichtere Gegner gespielt. Da war ein Ausscheiden eigentlich verboten“, erklärt der Übungsleiter. Und auch jetzt hat es die Roßwager und Mühlhausener nicht schlecht getroffen. Sie sind die einzige Mannschaft, die nicht auf einen Bezirksligisten trifft.

Auf der anderen Seite passt das Pokalspiel fast perfekt in den Spielplan der SGM. Die Spielgemeinschaft hatte in der Kreisliga B 7 am Wochenende spielfrei. Mit dem Pokalduell heute Abend bleibt die Mannschaft aber im Rhythmus. „Mit der Verlegung ist es okay“, sagt Stengel. Eigentlich war die Partie auf Donnerstagnachmittag terminiert. Doch da in Roßwag an Halloween eine Party stattfindet, „wollten wir nicht unbedingt am 1. November spielen“, erklärt der SGM-Übungsleiter.

An Allerheiligen müssen dagegen die beiden anderen Vertreter aus der Region Vaihingen ran, die noch im Wettbewerb sind. Um 14.30 Uhr emfpängt der TSV Kleinglattbach den Bezirksliga-Vierten und Pokaltitelverteidiger TSV Schwieberdingen. Der TSV Nussdorf bekommt es ebenfalls um 14.30 Uhr mit dem Bezirksliga-15. SpVgg 07 Ludwigsburg zu tun.