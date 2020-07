Weeber startet Vorbereitung mit Vier-Punkte-Plan

Von Ralph Küppers

Iptingen. Die Fußballer des SV Iptingen sind nicht völlig untrainiert auf den Platz gekommen, als Übungsleiter Martin Weeber gestern Abend zur ersten offiziellen Trainingseinheit vor der neuen Saison gebeten hat. Zumindest nicht alle. „Es wurde schon ein paar Mal freiwillig trainiert“, sagt Weeber. Seit gestern wartet ein strammes Programm auf die Kicker, die zum Rundenstart am 6. September und eine Woche zuvor schon fürs Pokalspiel fit sein sollen.

Die Inhalte für den Beginn der Vorbereitung fasst der Übungsleiter in vier Schlagworten zusammen: „Spielen – Passen – Laufen – Tore schießen“. Was davon gestern Abend noch nicht funktionierte, soll im Lauf der nächsten Wochen perfektioniert werden. Zwischen den Einheiten gibt es auch ein Trainingslager. „Vom 7. bis 9. August in Fichtenberg, so wie in den vergangenen Jahren auch“, sagt Weeber. Er selbst muss an diesem Termin zwar urlaubsbedingt passen. „Aber es haben sich fast 30 Leute angemeldet“, sagt er. „Und ich habe die Trainingspläne schon durchgetaktet.“ An Stelle des Cheftrainers werden die beiden neuen Co-Trainer Christoph Glashauser und Torsten Dertinger die Einheiten leiten. „Und am Sonntagnachmittag gibt es dann als achte Einheit an diesem Wochenende ein Spiel gegen den TSV Wiernsheim“, kündigt Weeber an. „Da wird es aber so sein, dass jeder nur noch eine Halbzeit lang spielen wird. Sonst wird das Verletzungsrisiko zu groß.“ In den Wochen davor und danach will er mit seiner Mannschaft vor allem an dem feilen, was sich schon bewährt hat. Weeber: „Wir wollen das weiter ausbauen, was wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben.“

Vorbereitung: FSV Buckenberg (1. August/16 Uhr/Auswärtsspiel), TSV Grünbühl (2. August/16 Uhr/Heimspiel), TSV Wiernsheim (9. August/16 Uhr/H), FC Mezopotamya Bietigheim (16. August/15 Uhr/H), SpVgg Mönsheim (23. August/13 und 15 Uhr/H).