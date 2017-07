Weeber: „Keine Zeit zu vergeuden“

Von Michael Nachreiner

Iptingen. Als letzter Fußball-A-Ligist aus der Region Vaihingen ist der SV Iptingen gestern Abend in die Vorbereitung auf die Saison 2017/2018 eingestiegen. „Auf ein paar Tage hin und her kommt es eigentlich nicht an. Und da wir am Wochenende noch zu einem Teamevent im Schwarzwald waren, hat es keinen Sinn gemacht, in der letzten Woche anzufangen und dann das Wochenende zu pausieren“, berichtet SVI-Trainer Martin Weeber. Am Samstag nahmen die Iptinger am sogenannten Red Bull 400 teil, dem „härtesten 400-Meter-Lauf der Welt“, wie es angepriesen wird. „Naja, wir sind die Hochfirstschanze nur hinausgegangen. Das war wirklich krass“, erklärt Weeber. Danach ließen die Iptinger den Tag mit Fußballgolf ausklingen. Am Tag darauf gönnten sie sich einen gemütlichen Tag am Titisee mit einem Rittermahl. Weeber: „Das war eine gute Sache für den Teamgeist.“

Doch mit gestern Abend sind solche Abschweifungen erst einmal passé. „Wir müssen jede Trainingseinheit nutzen. Schließlich wissen wir, worum es geht. Da es vier direkte Absteiger in diesem Jahr gibt, müssen wir erst einmal fünf Teams finden, die hinter uns landen werden“, erklärt Weeber. Deshalb hat er auch keine Zeit vergeudet. „Wir sind ganz normal eingestiegen. Das war eine ganz normale Einheit. Das meiste haben wir mit dem Ball gemacht, auch wenn wir einiges im Laufbereit gearbeitet haben“, berichtet der SVI-Übungsleiter. „Es war aber bestimmt nicht die härteste Einheit in den ersten Wochen der Vorbereitung.“ Nach 120 Minuten waren die Iptinger entlassen – „je nachdem, wie warm es noch war und wieviele Trinkpausen wir eingelegt haben“ (Weeber).

Vorbereitung: SKV Rutesheim A-Junioren (22. Juli/16 Uhr/Heimspiel), Plattenpokal in Wiernsheim (28./29. Juli), SV Horrheim (6. August/16 Uhr/H), SV Gebersheim (13. August/16 Uhr/Auswärtsspiel).