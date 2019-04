Drucken Enzweihingen (rkü). In der Fußball-Kreisliga A 3 kommt es heute Abend zum Nachholspiel des TSV Enzweihingen gegen den TSV Häfnerhaslach. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in den Bruckenwasen. „Wir hätten gerne an einem anderen Termin gespielt, am liebsten... »