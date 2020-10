Von Null auf 100 und wieder zurück?

Von Michael Nachreiner

Riet. Pasquale Arena und Björn Kachel stehen für Fußball beim SV Riet wie fast niemand anderes. Seit ihrem Wechsel vom SV Illingen ins Strudelbachtal im Sommer 2015 standen sie immer in der Verantwortung. Pasquale Arena war von Anfang an Spielertrainer. Zusammen mit seinem Vater Attilio Arena und Andreas Wagner hat der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler dafür gesorgt, dass der SVR die vielleicht erfolgreichste Zeit mit dem Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert hat. Seine Beziehungen zu Spielern hat ein Kollektiv am Strudelbach zusammengebracht, das seines Gleichen gesucht hat, nachdem die Mannschaft einige Zeit vom Spielbetrieb abgemeldet war. Kachel brachte sich zunächst als Mannschaftskapitän ein und war seit dem Sommer 2018 auch Spielertrainer. Doch nun ist Schluss. Am Ende der Saison verlassen beide den SVR wieder. „Wir haben von Anfang hier gekämpft und alles gegeben. Aber wir haben uns aufgerieben“, erklärt Kachel. „Wir haben immer versucht, gute Spieler nach Riet zu holen. Und nach ein paar Jahren der Kontinuität haben wir praktisch wieder von vorne angefangen, nachdem im Sommer vor zwei Jahren die Nussdorfer wieder zurück zum TSV gegangen sind. Aber auch da haben wir geschafft, eine ordentliche Saison zu spielen. Doch wir brauchen Licht am Ende des Tunnels.“

„Irgendwie war ich schon geschockt“, berichtet Abteilungsleiter Wagner, fügt aber gleich hinzu: „Ich hatte mit dieser Entscheidung nach den letzten Gesprächen mit den beiden und der Entwicklung hier in Riet fast schon gerechnet.“ Vor allem die Trainingsbeteiligung sei aktuell ein großes Problem. „Sie lässt stark zu wünschen übrig“, erklärt Wagner. „Dazu fehlen Sonntag für Sonntag Spieler – einige sind gesperrt, andere verletzt, manche fehlen aber auch einfach, ohne sich entschuldigt zu haben.“

Dennoch lässt der SVR-Fußballchefs nichts auf Pasquale Arena und Kachel kommen. „Dass ,Pasi‘ zuerst mit Sinan Yilmaz und dann mit Björn Kachel Spielertrainer bei uns war, war ein Riesengewinn für uns. Die drei hatten den Laden jederzeit im Griff, auch wenn es die Ergebnisse aktuell nicht wiederspiegeln“, lobt Wagner die Übungsleiter, weitet dieses Lob aber auch auf die Spieler aus: „Schon vor dem Abstieg aus der Bezirksliga im Frühsommer 2019 stand fest, dass die Nussdorfer zurück zum TSV gehen werden. Und auch bei den Sersheimern war klar, dass sie irgendwann zum VfR zurückkehren würden, was dann im vergangenen Winter der Fall war. Vor der Saison standen wir praktisch nur mit sechs A-Liga-Spielern da. Deshalb einen Riesenrespekt vor den Spielern der zweiten Mannschaft, wie sie die Aufgaben in der Kreisliga A 3 lösen.“

Wie es im Strudelbachtal weitergeht, steht noch in den Sternen. Klar ist, dass Pasquale Arena und Kachel „daran interessiert sind, dass es einen ordentlichen Übergang gibt. Wir hauen nicht einfach nur ab“, erklärt Kachel. Doch noch ist noch nicht einmal die Frage geklärt, ob es beim SV Riet mit Fußball überhaupt weitergeht. „Ich will selbst eine Perspektive sehen. Ich will nicht nur eine Mannschaft zum Spielbetrieb melden, mit der wir in der B-Klasse Woche für Woche abgeschossen werden“, berichtet Wagner. Im Worst Case geht es beim SVR in den vergangenen Jahren von Null auf 100 und gleich wieder zurück.

Eine Entscheidung soll spätestens bis zur Winterpause fallen. „Bis dahin muss alles klar sein, damit auch jeder im Verein und jeder Spieler weiß, was wir vorhaben“, erklärt der Rieter Abteilungsleiter. Er hofft natürlich, dass es auch in der nächsten Saison eine konkurrenzfähige Mannschaft im Strudelbachtal gibt. Dabei ist der Trainer erst einmal eine nachgeordnete Personalie. „Über einen neuen Übungsleiter habe ich mir bisher noch nicht so viele Gedanken gemacht“, erzählt Wagner. „Er muss aber auf jeden Fall zu uns passen. Wir Rieter sind ein eigenes Volk. Wenn jemand von außerhalb das Team übernommen hat, ist es oft nicht gutgegangen. Wir sind in der Regel dann gut gefahren, wenn der Trainer einen gewissen Stallgeruch hatte.“