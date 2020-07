Von jetzt an drei Mal pro Woche Training

Von Michael Nachreiner

Riet. Die lange Zwangspause während des Corona-Lockdowns hat auch die Vorbereitung des SV Riet beeinflusst. Zwar war gestern Abend beim Fußball-A-Ligisten offizieller Vorbereitungsauftakt. „Wir trainieren aber bereits seit Anfang Juli – zunächst ein Mal pro Woche, in den letzten beiden Wochen dann zwei Mal pro Woche. Ab jetzt stellen wir auf den Vorbereitungsrhythmus mit drei Einheiten pro Woche um“, berichtet SVR-Spielertrainer Björn Kachel.

Dabei waren die bisherigen Trainings keineswegs nur da, um sich nach der langen Pause wieder ein bisschen den Ball hin- und herzuschieben. „Wir haben schon einiges für die Grundlagenausdauer gemacht“, erklärt Kachel. „Aber die Einheiten waren immer zweigeteilt. Die erste halbe Stunde ging für das Konditionstraining drauf. Anschließend haben wir aber auch immer Spielformen absolviert – einfach, um wieder reinzukommen und sich an den Ball zu gewöhnen.“

Auch gestern Abend war das erste offizielle Training der Vorbereitung auf die Saison 2020/2021 zweigeteilt. „Für den Beginn haben wir eine gute Laufeinheit vorbereitet“, erzählt der Übungsleiter. „Von unserem Sportplatz geht ein schöner geschotterter Weg Richtung Eberdingen. Das sind hin und zurück rund drei Kilometer.“ Die beiden Spielertrainer Kachel und Pasquale Arena wollten für jeden Spieler die Zeit nehmen, in der er die Strecke zurücklegt. „Damit haben wir Vergleichswerte, die wir spätestens am Ende der Vorbereitung – vielleicht aber auch schon zwischendurch – überprüfen werden. So können wir sehen, wer konditionell gut gearbeitet hat und wer noch nachlegen muss“, berichtet Kachel. Doch letztlich konzentrierten sich die Trainer ganz auf die Kräftigungsübungen auf dem Platz.

Einen Vorteil hat die lange Corona-Zwangspause aber auch für die Rieter Spielertrainer: Bisher sieht es so aus, als wäre die Zahl der Urlauber während der Vorbereitung überschaubar. Der Einzige, der bisher schon angekündigt hat, dass er länger weg sein wird, ist Neuzugang Konstantinos Michailidis. „Wie bei vielen Teilen der Bevölkerung wissen auch viele unserer Spieler nicht, ob sie überhaupt in Urlaub fahren können“, berichtet Kachel.

Vorbereitung: TSV Ludwigsburg (26. Juli/15 Uhr/Auswärtsspiel), FVgg 08 Mühlacker (28. Juli/19.30 Uhr/A), TSV Asperg (9. August/11 Uhr/A), TSV Enzweihingen (14. August/19.30 Uhr/A), SGV Kirchberg/Murr (23. August/15 Uhr/A), Blitzturnier in Neckarweihingen (30. August/ab 11 Uhr/A).