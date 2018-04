VKZ-Fußballtipp

Am Mittwochabend ist der TSV Nussdorf durch das 2:2 nach 0:2-Rückstand zur Pause gegen den TSV Häfnerhaslach auf den Abstiegsrelegationsplatz in der Kreisliga A 3 geklettert und hat nun wieder alle Trümpfe in der Hand, selbstständig den Klassenerhalt zu schaffen. „In der Pause haben wir uns gesagt, dass wir mehr können, als wir gezeigt haben, und dass wir noch einmal alles geben wollen. Und wir haben vor allem immer daran geglaubt – vor allem nach dem Sieg gegen den TSV Kleinglattbach am vergangenen Sonntag“, berichtet Tim Stuible. Das Unentschieden gegen Häfnerhaslach war bereits der vierte Punkt im zweiten Spiel in Folge. „Jeder bei uns hat die Situation erkannt. Es geht nur noch darum, nicht abzusteigen“, erklärt der 22 Jahre alte Mittelstürmer. „Die Spiele davor haben wir zwar auch nicht schlecht gespielt. Aber wir haben unsere Chancen nicht konsequent genutzt. Jetzt gehen aber die Bälle wieder rein. Die zwei Tore in Kleinglattbach haben uns viel Selbstvertrauen gegeben.“ Dazu könnten die Nussdorfer auf eine stabile Defensive bauen. „Wir haben auch gegen Häfnerhaslach vor allem in der zweiten Halbzeit nicht viel zugelassen“, zieht der Student der Elektrotechnik/Informationstechnik als Fazit. (nac)

• Bezirksliga

• SGM Riexingen – TSV Merklingen 1:2

• Kreisliga A 3

• TSV Häfnerhaslach – SpVgg Besigheim 3:1

• SV Illingen – TSV Kleinglattbach 2:2

• TSV Ph. Lomersheim – Sönmez Spor Bietigheim 4:0

• TSV Bönnigheim – SKV Erligheim 1:2

• SV Hellas Bietigheim – SV Iptingen 0:2

• TSV Enzweihingen – FV Kirchheim 3:1

• TSV Nussdorf – SV Riet 2:2

• TASV Hessigheim – VfL Gemmrigheim 2:1

• Kreisliga B 7

• TSV Häfnerhaslach II – SV Sternenfels 0:2

• TSV Nussdorf II – SGM Sachsenheim 1:1

• TSV Phönix Lomersheim II – TSV Ensingen 3:1

• TSV Wiernsheim – FC Gündelbach 1:1

• SGM Roßwag/Mühlhausen – SV Horrheim 2:0

• TSV Aurich – TSV Großglattbach 1:2

• FV Markgröningen – VfB Vaihingen 3:2

• Kreisliga B 8

• VfR Sersheim – SGM Hohenhaslach/Freudental II 3:1