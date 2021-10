VKZ-Fußballtipp

In Abwesenheit des Gelb-Rot-gesperrten Mannschaftskapitäns Vincent Albrecht hat Jonas Neuffer gegen den TSV Nussdorf am vergangenen Sonntag die Binde getragen. Und das hat er zurückgezahlt. Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler war ein Musterbeispiel an Einsatzwillen sowie Laufbereitschaft und hat vor der Vierer-Abwehrkette der SGM Hohenhaslach/Freudental gegen den Spitzenreiter der Kreisliga A 3 viele Lücken geschlossen. Dementsprechend groß war die Enttäuschung nach der 1:2-Niederlage. „Wir haben uns gegen den Tabellenführer, der noch keinen Punkt abgegeben hat, 90 Minuten lang den Allerwertesten aufgerissen, hatten selbst Chancen, in Führung zu gehen, und haben dann in letzter Minute das Gegentore zum 1:2 kassiert. Das ist megabitter“, macht der Student der Sportökonomie keine Mördergrube aus seinem Innersten, sagt aber gleich darauf: „Wir müssen das Positive mitnehmen.“ Und das war vor allem die Einstellung. „In Häfnerhaslach die Woche davor haben wir uns fast kampflos ergeben. Jetzt haben wir wieder gekämpft. Das ist auch wichtig für die nächsten Spiele bei der SGM Roßwag/Mühlhausen und gegen die SGM Sachsenheim“, berichtet Neuffer. „Und auch spielerisch sah es gut aus – vor allem, wenn wir die Nussdorfer haben kommen lassen und dann gekontert haben. Darauf kann man aufbauen.“ nac

• Kreisliga A 3

TSV Nussdorf – VfL Gemmrigheim 5:0

TSV Häfnerhaslach – SpVgg Besigheim 1:2

SV Iptingen – SV Kaman Bönnigheim 3:1

TSV Bönnigheim – VfR Sersheim 0:4

SV Illingen – TSV Kleinglattbach 2:2

SGM Sachsenheim – SV Germania Bietigheim II 1:4

Roßwag/Mühlhausen – Hohenhaslach/Freudental 0:2

• Kreisliga B 6

TSV Hochdorf – TSV Großglattbach 1:2

SV Illingen II – TSV Phönix Lomersheim II 1:2

FV Markgröningen – TSV Ensingen 0:4

SV Sternenfels – TSV Wiernsheim 1:2

FC Gündelbach – SpVgg Bissingen III 3:0

VfB Vaihingen – TSV Enzweihingen 2:1

SV Walheim – SGM Hohenhaslach/Freudental II 1:3

• Kreisliga B 7

• SGM Roßwag/Mühlhausen II – SV Riet 1:1