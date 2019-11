VKZ-Fußballtipp

Der Bezirksliga-Absteiger SV Riet ist am vergangenen Sonntag beim 0:9 gegen A-3-Spitzenreiter TASV Hessigheim gewaltig unter die Räder gekommen. „Wir hatten sieben fitte und vier angeschlagene Spieler auf dem Platz“, berichtet SVR-Kapitän David Jovanovic. „Und dann kam noch dazu, dass es Hessigheim war.“ Außerdem gebe es bei der Elf aus dem Strudelbachtal immer noch das Grundproblem des großen Umbruchs vor der Saison. „Am Sonntag waren gerade noch zwei Mann in der Startelf, die bei uns im vergangenen Jahr in der Bezirksliga gespielt haben“, sagt der 31-Jährige. Er selbst ist einer davon, hatte aber lange Zeit verletzungsbedingt pausieren müssen. „Ich kann spielen, aber nur mit Schmerzen und nicht bei hundert Prozent“, sagt Jovanovic. Dass es in dieser Saison zumindest anfangs nicht perfekt laufen würde, hatten die Spieler des SV Riet aber erwartet. „Es sind zehn gegangen und sieben gekommen. Vorgenommen haben wir uns für diese Saison eigentlich nicht viel, sondern wollen uns vor allem zu einer neuen Mannschaft finden. Von den Ergebnissen her ist es durchwachsen, viel zu viel Achterbahn“, sagt Jovanovic. Doch er ist zuversichtlich, an diesem Sonntag die drei Punkte im Strudelbachtal zu halten: „Gegen den TSV Bönnigheim wollen wir auf jeden Fall einen Heimsieg holen.“ (rkü)

• Kreisliga A 3

• SV Pattonville II – TSV Kleinglattbach 1:3

• SGM Hohenhaslach/Freudental – SV Illingen 2:2

• TSV Häfnerhaslach – SV Iptingen 3:0

• TSV Nussdorf – VfL Gemmrigheim 0:0

• SV Kaman Bönnigheim – TASV Hessigheim 0:5

• SV Riet – TSV Bönnigheim 2:0

• SpVgg Besigheim – SV Walheim 4:0

• SGM Riexingen – SGM Roßwag/Mühlhausen 3:1

• Kreisliga B 7

• SGM Hohenhaslach/Freudental II – SV Illingen II 1:3

• SV Sternenfels – FV Markgröningen 0:5

• SGM Sachsenheim – VfL Gemmrigheim II 6:1

• TSV Wiernsheim – TSV Großglattbach 1:3

• TSV Ensingen – TSV Enzweihingen 3:3

• VfB Vaihingen – TSV Phönix Lomersheim II 2:2

• FC Gündelbach – SGM Roßwag/Mühlhausen II 3:2