Beim VKZ-Fußballtipp hat der Kleinglattbacher Innenverteidiger Sebastian Witsch mit 16 Punkten ein mäßiges Ergebnis erzielt. Es gab in Richtung Saisonende ein paar überraschende Ergebnisse. So lag Witsch mit keiner seiner Voraussagen ganz richtig, traf aber immerhin in acht Partien die richtige Tendenz. Beim Spiel des TSV Kleinglattbach gegen den SV Walheim hatte er auf 2:0 für sein Team getippt, musste sich aber gestern von der 1:2-Niederlage überraschen lassen. (rkü)