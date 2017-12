Viele Fußballspiele sind schon wieder abgesagt

Vaihingen (rkü). Um die durchweichten Rasenplätze zu schonen, haben viele Vereine oder Kommunen schon jetzt die Reißleine gezogen und die fürs Wochenende geplanten Fußballspiele abgesagt. Davon sind die Bezirksligisten ebenso betroffen wie die Vereine der Kreisligen A und B.

Die auf gestern Abend angesetzten Bezirksliga-Partien in Höfingen und Rutesheim sind ausgefallen. Auch in Perouse und Benningen kann nicht gespielt werden, so dass die auf Sonntag terminierten Spiele ebenfalls abgesagt wurden.

In der Kreisliga A 3 gab es bis gestern Abend nur zwei Absagen. Auf den Rasenplätzen in den Bruckenwasen und im Hardtwäldle ist derzeit überhaupt kein Spielbetrieb möglich. Darum mussten die Partien des TSV Enzweihingen gegen den TASV Hessigheim und des TSV Nussdorf gegen den TSV Phönix Lomersheim abgesagt werden. Beide hätten am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen werden sollen. Auch die Spiele der jeweiligen zweiten Mannschaften sind bereits gestrichen. Nussdorf II hätte in der Kreisliga B 7 heute den SV Sternenfels zu Gast haben sollen, Enzweihingen II in der Kreisliga B 8 morgen die SpVgg Bissingen II.

Gestern um 12.55 Uhr verfügte zudem Staffelleiter Bernd Stäcker per Mail an alle Betroffenen: „Nach Besichtigung verschiedener Rasenplätze sage ich alle Spiele der B 7 und B 8 ab, die am 3. Dezember auf Rasen stattfinden sollen.“ Nach gestrigem Stand sollen aber die Spiele ausgetragen werden, für die Kunstrasenplätze zur Verfügung stehen. „Selbst wenn der Schnee jetzt schmilzt, macht es die Sache nicht besser“, sagt Stäcker zur Begründung seines Rundumschlags.

Aus dem Raum Vaihingen fallen unter diese pauschale Absage die Begegnungen VfR Sersheim II – FC Gündelbach, SV Horrheim – SGM Sachsenheim, SGM Roßwag/Mühlhausen – TSV Häfnerhaslach II, TSV Aurich – TSV Wiernsheim, TSV Großglattbach – VfB Vaihingen, VfL Gemmrigheim II – VfR Sersheim, SGM Roßwag/Mühlhausen II – SGM Riexingen II und TSV Großglattbach II – SV Walheim II.

Ob die übrigen Spiele stattfinden können oder ob kurzfristig noch weitere Begegnungen abgesagt werden, stand gestern Abend bei Redaktionsschluss noch nicht fest.