VfB setzt in Zukunft auf einen Spielertrainer

Von Michael Nachreiner

Vaihingen. Drei Jahre lang hat Goran Musura die Aktiven des VfB Vaihingen in der Fußball-Kreisliga B 7 betreut. Davor war er Jugendtrainer. Doch in der neuen Saison tritt er in die zweite Reihe. Musura übernimmt zusammen mit Marcel Bielesch die Spielleitung