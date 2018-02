VfB gewinnt mit 2:1 ohne Schiedsrichter

Vaihingen (rkü). Das letzte Vorbereitungsspiel des VfB Vaihingen vor Beginn des zweiten Teils der Fußballsaison war am Dienstagabend etwas kurios. Zu dem Kick bei der SpVgg erschien kein Schiedsrichter. „Wir waren aber umgezogen und wollten ja spielen“, berichtet VfB-Trainer Goran Musura. Also einigten sich die Vereine, dass jeder eine Halbzeit lang pfeifen sollte. Der VfB begann damit in Hälfte eins, Bissingen schoss dafür ein Tor. Nach dem Seitenwechsel pfiffen die Gastgeber, dafür trafen Edison Cenaj und Joschua Schuller – der VfB hatte mit 2:1 gewonnen.