Verbände empfehlen Beendigung der Saison

Von Michael Nachreiner

Stuttgart/Vaihingen. Fünf Tage lang sind Vertreter der drei Fußballverbände in Baden-Württemberg – des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV), des Badischen Fußball-Verbands (BFV) und des Nordbadischen Fußball-Verbands (SBFV), in Klausur gegangen, um eine Lösung zu finden. Fortsetzung oder Abbruch der laufenden Saison war die Fragestellung. Eine für die Fußballer und Vereine greifbare Antwort haben die Funktionäre aber immer noch nicht gefunden. Sie sprechen sich zwar für die Beendigung der Spielrunde zum 30. Juni aus. Doch beschließen sollen das erst außerordentliche Verbandstage im Juni.

Ein unzufriedenstellendes Ergebnis, findet Francesco Antonaci. Der Trainer des B-8-Ligisten VfR Sersheim versteht die Verbandsfunktionäre aber auch: „In Baden-Württemberg wird viel Geld im Fußball investiert. Deshalb wollen sich die Verantwortlichen alle Optionen offenhalten und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit erkaufen, um sich mit den Vereinen abzustimmen. Denn es geht auch um die rechtliche Absicherung.“ Und Thomas Arnold, Vorstandsmitglied Fußball und Finanzen des TSV Unterriexingen, eines der beiden Stammvereine der Spielgemeinschaft, ergänzt: „Dass wir weiter in der Luft hängen, ist sehr bedauerlich. Es wäre schön gewesen, wenn der WFV ein Bekenntnis gegeben hätte, so planen wir. Denn auch wir brauchen Planungssicherheit. Und wir sind alle Sportler: Wir benötigen ein Ziel – sei es, dass es beim Laufen eine Zeitvorgabe gibt oder dass man das Duell mit anderen Athleten sucht.“

Sersheim nach Quotientenregelung , Riexingen nach Hinrunde in B 8 vorn

Antonaci und dem VfR Sersheim würden die Empfehlungen der Verbandsfunktionäre aber entgegenkommen. Denn nach der Quotientenregelung, die Anwendung finden soll, hat der VfR in der Kreisliga B 8 die Nase knapp vor der SGM Riexingen II vorn. Auf einen Wert von 2,58 aus erzielten Gewinnpunkten und ausgetragenen Spielen kommen die Sersheimer gegenüber 2,57 von den Riexingern. „Die A-Klasse war unser Ziel. Dass wir es jetzt so schaffen werden, ist egal“, erklärt Antonaci.

Im Raum steht aber auch, dass die Hinrundentabelle als Abschlussklassement gewertet wird. Dann wäre die SGM Riexingen II Meister. „Die Regelung wäre uns natürlich lieber“, sagt Thomas Arnold, Vorstandsmitglied Fußball und Finanzen des TSV Unterriexingen, eines der beiden Stammvereine der Spielgemeinschaft. „Für mich persönlich ist die Hinrundentabelle gerechter. Dann jedes Team ein Mal gegen jeden Gegner gespielt. Die Berechnung mit Quotienten kann dagegen die eine Mannschaft bevorteilen und eine andere benachteiligen, wenn ein Club zu Beginn der Halbserie erst gegen lauter schwächere Gegner oder gegen lauter stärkere Gegner spielt. Aber wenn der Koeffizent maßgeblich ist, nehmen wir das sportlich hin.“

Fest steht auf jeden Fall, dass nur die jeweiligen Meister ein Aufstiegsrecht erhalten – eine Relegation wird es nicht geben – und dass die Saison nicht zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt wird. Dafür Spreche, „dass Meister, Aufsteiger sowie Absteiger im Rahmen einer vollständigen Spielrunde ermittelt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des WFV. Aufsteiger könnten aber erst zu einem Zeitpunkt ermittelt werden, zu dem übergeordnete Spielklassen höchstwahrscheinlich bereits den Spielbetrieb des Spieljahres 2020/2021 wieder begonnen haben. Außerdem bestünde die Frage, welche Spieler überhaupt noch für ihren derzeitigen Verein spielberechtigt seien, denn an einer Änderung der Vereinswechselpersiode vom 1. Juli bis zum 31. August wird derzeit nicht gerüttelt. „Somit ist zu befürchten, dass das Spieljahr dann zwar zu Ende gespielt würde, dies aber unter deutlich geänderten Wettbewerbsbedingungen, aus denen einzelne Vereine erhebliche Vorteile ziehen können“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Eine Fortsetzung hätte Sergej Hilgenberg aber gefreut. „Der aktuelle Tabellenführer der Kreisliga B 7, die SGM Sachsenheim, hätte noch auswärts bei allen starken Teams antreten müssen, während wir alle Kaliber zu Hause gehabt hätten“, berichtet der Trainer des SV Horrheim, der sich mit Platz zwei in der B 7 zufrieden geben muss – egal, ob die Saison mit der Hinrundentabelle oder der Quotientenregelung gewertet wird. „Ich hatte nach der Wintervorbereitung ein richtig gutes Gefühl. Die Jungs waren fit. Doch jetzt bekommen wir keine Chance zu zeigen, dass wir gut drauf gewesen wären. Jetzt haben wir wieder die Gewissheit, dass wir die Saison weggeschmissen haben.“

Geht es nach Verbänden, gibt es keine Absteiger in der laufenden Saison

Die Entscheidungen der Verbandsfunktionäre seien aber nachvollziehbar, schiebt Hilgenberg hinterher. „Alles andere als die Empfehlung, die Saison abzubrechen, hätte keinen Sinn gemacht – auch wenn die Teams auf dem Aufstiegsrelegationsplatz jetzt die Doofen sind“, erklärt der SVH-Übungsleiter, fügt aber hinzu: „Die SGM Sachsenheim hat es mehr verdient. Wir waren zwar nicht schlechter, aber die Sachsenheimer erfahrener. Vor allem im direkten Duell zum Abschluss der Hinrunde haben sie uns unsere Grenzen aufgezeigt.“

Absteiger werde es dagegen nicht geben, da „ein Abstieg nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich in der Regel schwerer wiegt als ein Nichtaufstieg und daher nicht auf Grundlage einer Quotienten-Regelung erfolgen soll“, heißt es in der Pressemitteilung. Dies hat zur Folge, dass im darauffolgenden Spieljahr aufgrund der Aufstockung ein verschärfter Abstieg erfolgen muss, was aber den Verbandsfunktionären vertretbar erscheint.

Hintergrund der Entscheidung ist Erkenntnis, dass trotz des seit Montag genehmigten Trainings eine reguläre Beendigung der Saison nicht möglich sei. Unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsverordnungen darf nur in Kleingruppen und ohne Körperkontakt trainiert werden. Deshalb sei „nicht abschätzbar“ (WFV-Pressemitteilung), wann der Mannschaftssport wieder erlaubt wird.

Gelten sollen die Regelungen in allen Spielklassen der Männer und der Frauen von den Verbandsligen bis zu den Kreisligen. Bei der Jugend soll ebenfalls in allen Spielklassen die Saison zum 30. Juni beendet werden und die Wertung überbezirklich entsprechend erfolgen. Auf Bezirksebene müssen gegebenfalls aufgrund des Spielsystems mit Quali-Staffeln und mit Blick auf die ohnehin vorgesehene Änderung des Spielsystems hin zum 1-3-9 noch in enger Abstimmung mit den Bezirken andere Lösungen gefunden werden.