Überraschend klarer Sieg für Riexingen II im B-8-Spitzenspiel

Von Ralph Küppers

Der VfR Sersheim führt die Tabelle der Fußball-Kreisliga B 8 an. Doch die weiße Weste des Titelfavoriten Nummer eins ist beschmutzt. Der VfR hat gestern im Spitzenspiel beim Zweiten SGM Riexingen II eine empfindliche 1:4-Niederlage bezogen. Nicht nur das Endergebnis tut den Sersheimern weh – die Gäste zeigten sich in Oberriexingen phasenweise völlig außer Tritt.

Oberriexingen. Für den unangefochtenen Spitzenreiter VfR Sersheim haben mit dem gestrigen Spiel die Wochen der Wahrheit begonnen. Die SGM Riexingen II auf Tabellenplatz zwei ist der schärfste Verfolger. An den nächsten zwei Sonntagen geht es für die Elf von Trainer Francesco Antonaci gegen den TSV Enzweihingen II und den TSV Nussdorf II, momentan Vierter und Dritter der Tabelle. Zumindest aus der gestrigen Partie, die Nachbarschaftsduell und Topspiel in einem war, konnten die Sersheimer kein Selbstvertrauen tanken. Dabei waren sie nach 20 Minuten in Führung gegangen. Achim Früh war der Torschütze, musste aber gleich drauf verletzt ausgewechselt werden. Zudem hatte die Führung nicht lange Bestand. Die Gastgeber hatten schon in den ersten Minuten mit einem Lattenkracher von Gabriele de Giuseppe aufhorchen lassen. Zum Ausgleich kamen sie in der 29. Minute. Nach einem Freistoß von Alexander Mayer war Nils Gutscher zur Stelle und beförderte den Ball ins Tor. Justas Kablys verpasste, seinen Bewachern enteilt, die Möglichkeit, aus zwölf Metern die erneute Gästeführung zu erzielen und schoss knapp am Pfosten vorbei (34. Minute). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff kam Sersheims Selim Yaman beim Zug zum Tor im Riexinger Strafraum zu Fall, und auch sein mitgelaufener Kollege Urim Ismajli beförderte das Leder knapp am zweiten Pfosten vorbei.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es zehn Minuten, ehe Luis Buchenroth mit einer sehenswerten Einzelaktion das 2:1 erzielte. Etwa von der Mittellinie aus, kurz vor der Auswechselbank, zog er ab. Der Ball landete am rechten Pfosten und prallte von dort hinter Schlussmann Johannes Neher, der sich verschätzt hatte, in flachem Winkel ins Tor. „Ich hatte in der Pause schon erwartet, dass der gewinnt, der in der zweiten Halbzeit das erste Tor schießt“, berichtete SGM-Trainer Marco Schöfer nach dem Spiel. Sein Sersheimer Kollege Antonaci kommentierte die Begegnung nicht. Er hatte sich schon während des Spiels verbal mit dem Unparteiischen angelegt und musste mit ansehen, wie seine Elf zusehends unter Druck geriet.

Urim Ismajli putzte den Ball vor dem heranstürmenden Maximilian Marek weg (68.), und auch zwei Ecken in Folge brachten den Gastgebern keinen weiteren Torerfolg ein. Dann wehrte VfR-Keeper Neher den Ball nach einer weiteren Ecke den Ball mit der Faust zunächst steil nach oben ab und fing ihn schließlich in der Rückwärtsbewegung (70.). Strittig war, ob dabei nur der Torwart oder auch die Kugel hinter der Linie war, auch wenn Neher sich mit ausgestreckten Armen bemühte, seinen Kasten sauber zu halten. Schiedsrichter Klaus Hengel gab kein Tor – wohl zu Recht. Das fiel dann aber schon acht Minuten später, als Kushtrim Ismajli bei einem Rettungsversuch das Leder gegen die Laufrichtung seines Torwarts zum 1:3 ins eigene Gehäuse köpfte.

Auf dem mittlerweile nassen Boden war jeder Schuss gefährlich. Machtlos wäre Neher aber in der 84. Minute auch bei trockenem Geläuf gewesen. De Giuseppe setzte per Hackentrick im Sechzehner den mitgelaufenen Nils Gutscher in Szene, der die optimale Vorlage satt traf und zum 4:1-Endstand einnetzte. Im Gegenzug hätte aber auch Sersheim wieder ins Spiel kommen können. Am linken Strafraumeck wurde Marcel Haas regelwidrig von den Beinen geholt. Kapitän Marvin Wamsler legte sich den Ball zurecht, schoss den Strafstoß aber so zentral, dass SGM-Schlussmann Maurice Müllner ihn mit den Füßen abwehrte. Den Abpraller köpfte Andre Egenlauf dann Müllner auf den Körper, der so mit etwas Glück zum zweiten Mal parierte. Nach seinem gelungenen Fernschuss versuchte es Buchenroth drei Minuten vor Spielende auch noch einmal aus 18 Metern, nachdem er alleine vorgesprintet war, schoss aber knapp am Pfosten des Gästetors vorbei. Und Steffen Mayr nahm im nächsten Spielzug ebenfalls das Gehäuse von Neher unter Beschuss, doch dieses Mal ging der Ball aus 25 Metern auf der anderen Seite vorbei.

SGM Riexingen II: Maurice Müllner – Luis Buchenroth, Felix Hess, Kai Hof, Timo Schmid, Sascha Hermann, Maximilian Marek (73. Agostino Toscano), Steffen Mayr, Alexander Mayer, Gabriele de Giuseppe (85. Timo Müller), Nils Gutscher.

VfR Sersheim: Johannes Neher – Lukas Oenverdi (44. Andre Egenlauf), Marvin Wamsler, Urim Ismajli, Marcel Haas, Salvatore Stella, Achim Früh (21. Selim Yaman), Justas Kablys (78. Claudio Chinzi), Fabio Tricarico, Felix Antoni, Marco Palascino (59. Kushtrim Ismajli).

Tore: 0:1 Achim Früh (21.), 1:1 Nils Gutscher (29.), 2:1 Luis Buchenroth (55.), 3:1 Kushtrim Ismajli (78./Eigentor), 4:1 Nils Gutscher (84.).

Spieler des Tages: Nils Gutscher (SGM Riexingen II).

Schiedsrichter: Klaus Hengel (FSV Weiler zum Stein).

Zuschauer: 120.