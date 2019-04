Häfnerhaslach (red). Nachdem die zweite Mannschaft des TSV Häfnerhaslach in der Fußball-Kreisliga B 8 zum dritten Mal in dieser Saison nicht angetreten ist, wird sie disqualifiziert. „Sie hatte bereits im Flex-Spielbetrieb agiert“, teilt Fritz Siegle in Vertretung von Staffelleiter Bernd Stäcker mit. Bezirksspielleiter Ingo Ernst ergänzt: „Alle bisher gespielten Partien gehen aus der Wertung, künftige Gegner haben spielfrei.“