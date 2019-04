Trainingsläufe für Illinger Läufe

Illingen (red). In gut zwei Wochen startet die Laufsaison in der Region Vaihingen mit den Illinger Läufen. Wie in jedem Jahr können sich Athleten zwischen einer Zehn-Kilometer- und einer 5,6-Kilometer-Distanz entscheiden. Die Laufstrecken sind zum Vorjahr unverändert. Neu ist dagegen, dass zwei Trainingsläufe zur Streckenerkundung angeboten werden. Diese finden am Dienstag, 16. April und 23. April, jeweils um 18.30 Uhr statt. Treffpunkt ist auf dem Schulhof der Strombergschule in Illingen, wo auch Start und Ziel der Illinger Läufe sind.