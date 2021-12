Von Ralph Küppers

Häfnerhaslach. Was der TSV Häfnerhaslach wenige Tage vor Weihnachten verkündet, kommt einem Paukenschlag gleich. Der bislang so erfolgreich agierende Trainer Marcello Solombrino übergibt sein Amt schon in der Winterpause. Mit Jonathan Makrai steht ein bisheriger Spieler bereits als Nachfolger fest