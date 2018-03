Totalausfall nach erneutem Wintereinbruch

Gestern früh sind alle Fußballspiele abgesagt worden, die am Sonntag im Bezirk Enz/Murr hätten stattfinden sollen. Wie hier auf dem Platz in Roßwag lag gestern eine deutliche Schneedecke. Der VfB Vaihingen hatte sein Heimspiel gegen den VfR Sersheim schon tags zuvor gestrichen, ehe Bezirksspielleiter Ingo Ernst gestern den Totalausfall für den gesamten Fußballbezirk verkündete. Stattgefunden hatte zu diesem Zeitpunkt lediglich die Partie des TSV Wiernsheim gegen den TSV Phönix Lomersheim II in der Kreisliga B 7. Dieses Spiel war bereits am Samstagnachmittag und ging mit 3:0 an die Phönix-Reserve. Auf die Fußballer kommen nun englische Wochen und viele Spiele an Ostern zu. Foto: Küppers