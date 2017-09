Torschützenkönig der A 3 ausgezeichnet

Illingen (rkü). Der SV Illingen hat vor dem Fußballspiel gegen den TSV Häfnerhaslach die Möglichkeit genutzt, vor großem Publikum einige verdiente Spieler auszuzeichnen. Darunter war auch die Ehrung des Torschützenkönigs der vergangenen Saison in der Kreisliga A 3, Tim Scheuermann. Er hat es in den Punktspielen für den SV Illingen auf 31 Treffer gebracht. Damit erzielte Scheuermann allein genau so viele Tore wie alle anderen Mannschaftskameraden zusammen – der SV Illingen beendete die Saison mit einem Torverhältnis von 62:56.

Vier Spieler erhielten Anerkennungen für eine Vielzahl an Partien, die sie im Trikot des SV Illingen bestritten haben. Dies waren Martin Gruica (250 Spiele), Jochen Conradt (200) sowie Matthias Hitzler und Daniel Brenner (jeweils 150). Die Mannschaft des SVI nutzte die Gelegenheit und überreichte ihrem Spielertrainer Tobias Häfner auch gleich einen Geschenkkorb anlässlich seines 30. Geburtstags. Nur das Spielergebnis an diesem Tag war wenig feierlich – nach der 1:4-Niederlage gegen den TSV Häfnerhaslach waren die Illinger vorerst bedient.