Fußball. Der VfB Tamm hat mit sofortiger Wirkung seine Mannschaft aus der Frauenfußball-Regionenliga 2 zurückgezogen. Die jeweiligen Spielgegner haben an den Wochenenden nun spielfrei. „Wir bedauern den Rückzug sehr und hoffen, dass der VfB Tamm in der nächsten Saison wieder ein Team formen kann und den Neustart in der Bezirksliga angeht“, erklärt der Bezirksvorsitzende Ingo Ernst in einer Pressemitteilung. red