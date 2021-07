Hemmingen/Hochdorf (red). Die F-Junioren des TSV Hochdorf haben nach fast einjähriger Spielpause an einem Blitzturnier in Hemmingen teilgenommen. Und die Vorfreude bei den 13 Nachwuchsfußballern war riesig, heißt es in der Pressemitteilung. Insgesamt nahmen vier Mannschaften teil, wobei Hochdorf mit zwei Teams vertreten war. Trotz der langen Trainingspause aufgrund der Corona-Pandemie schlugen sich alle Mannschaften toll. Beide Hochdorfer Teams fuhren Siege ein. „Endlich blickte man wieder in strahlende Kinderaugen“, erklärt TSV-Jugendleiter Martin Mayer.