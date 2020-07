Start der Saison im Fußballbezirk Enz/Murr steht

Vaihingen (nac). Die Spatzen haben es in den vergangenen Tagen bereits von den Dächern gepfiffen. Nun ist es amtlich: Die Fußballsaison 2020/2021 im Bezirk Enz/Murr beginnt am Wochenende, 5. und 6. September. Bereits davor startet der Bezirkspokal der neuen Spielzeit. Am Wochenende, 22. und 23. August, findet die Qualifikationsrunde statt. Eine Woche darauf, am 29. und 30. August, wird die erste Hauptrunde ausgespielt. Staffeltage werden in diesem Sommer aufgrund der Covid-19-Pandemie keine stattfinden. „Sofern dies allerdings möglich ist, werden wir sie im Rahmen einer Halbzeittagung nachholen“, erklärt Bezirksspielleiter Ingo Ernst in einem Schreiben an die Vereine.

Nach dem Tod von Bernd Stäcker im Sommer 2019 und der kommissarischen Übernahme der Staffelleitung für die Kreisligen B 7 und B 8 durch Ingo Ernst ist diese nun auch wieder fest geregelt. „Staffelleiter der Kreisligen A 3 und B 6 ist Fritz Siegle. Die Kreisliga B 7 übernimmt Carsten Giese. Und für die Kreisliga B 8 haben wir Matthias Fengler gewonnen“, berichtet Ernst. Eine neunte B-Staffel gibt es in der neuen Saison nicht mehr. Da im Bereich Leonberg nur noch zwei B-Staffeln zustandekommen, hat sich die Nummerierung komplett verschoben.