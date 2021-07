Stadtpokal ist final terminiert

Horrheim. Die Organisatoren des Vaihinger Fußball-Stadtpokals, der in diesem Jahr vom SV Horrheim anlässlich dessen 100-jährigen Jubiläums ausgerichtet wird, haben die Konsequenzen aus der Auslosung der Qualifikationsrunde des Bezirkspokals gezogen. Das Turnier um die Fußballkrone im Vaihinger Stadtgebiet findet am Wochenende, 21. und 22. August, statt.

Es ist bereits der zweite Ausweichtermin. Das ursprüngliche Datum am vergangenen Wochenende war aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu halten. Nun kann der Stadtpokal auch nicht am 14. und 15. August gespielt werden, weil der TSV Enzweihingen in der Pokalqualifikation ran muss. nac