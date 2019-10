Sportplatz am unteren Egelsee ist gesperrt

Vaihingen (red). Eines der beiden Enzderbys in der Fußball-Kreisliga B 7 fällt vorerst aus. Da der Sportplatz am unteren Egelsee gesperrt ist, wurde die Partie zwischen dem VfB Vaihingen und der SGM Roßwag/Mühlhausen II in der B 7 sowie zwischen der VfB-Reserve und der SpVgg Bissingen in der B 8 jeweils abgesetzt. „Wir haben seit dem letzten Jahr Probleme mit dem Ablauf des Wassers. Nachdem die Stadt danach geschaut hatte, war es lange gut. Doch nun ist die Hälfte Richtung Tennisplätze nur noch eine Schlammwüste“, sagt der Sportliche Leiter des VfB, Goran Musura.