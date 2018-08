Sportplatz am Strudelbach soll zu einer Rieter Festung werden

Von Michael Nachreiner

Riet. Der Spielplan der Bezirksliga meint es gut mit dem SV Riet. Der Aufsteiger startet an diesem Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TSV Merklingen in die Premierensaison im Fußballoberhaus des Bezirks Enz/Murr. „Es ist schön, dass wir zu Hause starten“, freut sich auch Björn Kachel. Dabei geht es dem SVR-Spielertrainer nicht nur darum, das erste Pflichtspiel nach dem Titelgewinn in der Kreisliga A 3 vor eigenem Publikum zu bestreiten, um von den Zuschauern möglichst zu einem erfolgreichen Start getragen zu werden. Kachel ist da pragmatischer. „Viele kennen Riet und vor allem den Platz nicht. Da werden einige Gegner überrascht sein“, erklärt der Übungsleiter.

Vor allem die Abmessungen des Spielfeldes lassen manchen gegnerischen Spieler sich verwunderrt die Augen reiben. „Bei den Niefernern haben wir es in unserem letzten Vorbereitungsspiel unter der Woche gesehen. Sie haben viele Diagonalbälle erst einmal ins Aus geschlagen, bis sie sich daran gewöhnt haben, dass unser Platz kompakter ist“, berichtet Kachel. Und auch die Bespielbarkeit hat in der Vergangenheit schon zu wünschen übrig gelassen. „Zurzeit ist er aber in richtig gutem Zustand. Nach der kleinen Überschwemmung kurz vor dem Vaihinger Stadtpokal wurde das optimale herausgeholt“, berichtet Kachel. „Vor allem David Jovanovic und Attilio ,Enzo‘ Arena hängen sich bei der Pflege richtig rein.“

Dennoch ist fast abzusehen, dass sich das wieder ändert, sobald Woche für Woche zwei Pflichtspiele in unmittelbarer Nähe zum Strudelbach ausgetragen werden. „Auf Plätzen, auf denen der Ball nicht verspringt, tun wir uns natürlich auch leichter“, berichtet Kachel. „Doch während wir die Verhältnisse bei uns gewöhnt sind, werden sich viele Gegner richtig schwer tun. Und das wollen wir ausnutzen.“ Am besten mit Siegen am laufenden Band zu Hause. „Wir wollen Riet zu einer Festung machen“, sagt der SVR-Spielertrainer. Dass das gelingen kann, haben die Rieter in den vergangenen beiden Jahren in der Kreisliga A 3 mehr oder weniger bewiesen. In der Saison 2017/2018 gaben sie zu Hause gerade einmal sechs Punkte ab. Eine kassierten sie gegen den TSV Kleinglattbach. Zu diesem Zeitpunkt waren sie aber bereits Meister. Davor hatten sie auch gegen den TSV Enzweihingen verloren. Eine Jahr zuvor in einer etwas ausgeglicheneren Staffel ließen die Rieter sogar zwölf Zähler liegen, waren mit dem FV Kirchheim und dem TSV Bönnigheim, die in der abgelaufenen Spielzeit abgestiegen sind, hinter Meister NK Croatia Bietigheim die zweitbeste Heimmannschaft.

Überhaupt kommen die Rieter aus drei fetten Jahren. Erst Meister der Kreisliga B 7, dann Zweiter der Kreisliga A 3 und schließlich Titelträger in der A-Klasse. „Wir dürfen nun aber nicht so vermessen sein zu glauben, dass es so weitergeht und dass wir auch jetzt noch nicht einmal eine Handvoll Niederlagen kassieren werden“, erklärt Kachel. Denn Negativserien könnten kommen. „Das ist dann eine Mentalitätsfrage. Wir müssen dann enger zusammenrücken“, sagt der SVR-Spielertrainer. „Allerdings haben wir auch daran in der Vorbereitung gearbeitet, auch wenn es schwierig war.“

Doch in der Vorbereitung eilten die Rieter noch von Erfolg zu Erfolg: Drei Spiele, drei Siege – und gerade einmal zwei Gegentore. Die Ergebnisse will Kachel aber nicht zu hoch hängen. „Testspiele sind kein Maßstab für die Liga. Aber wir sind auf einem guten weg“, erklärt der Übungsleiter. „Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir als neues Trainerteam reinbringen wollten – vor allem die Kompaktheit und das Arbeiten gegen den Ball als geschlossene Einheit, aber auch einzelne Spielzüge und Automatismen in der Offensive.“

Deshalb geht er auch mit einem guten Gefühl in die Rieter Premierensaison in der Bezirksliga. Denn auch da könnte die Erfolgsserie des SVR zunächst weitergehen. Nach dem TSV Merklingen treffen die Rieter auf den SV Perouse – beides Teams, die in der Vorsaison im unteren Mittelfeld zu finden waren – und dann auf Mitaufsteiger TSV Heimsheim. Kachel: „In jedem Spiel ist etwas möglich. Viele Punkte aus den ersten Partien wäre klasse. Wenn man Siege einfährt, ist die Stimmung oben, und es klappt auch, was man sich vornimmt.“ Mit einem erfolgreichen Start könnte sich eine Eigendynamik entwickeln. Und vielleicht überrascht der SV Riet dann nicht nur zu Hause auf dem eigenen Platz.