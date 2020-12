Stuttgart (red). Die Fußballer in Württemberg treibt gerade die Frage um, in welcher Form die Saison 2020/2021 am besten fortgesetzt werden kann. Am gestrigen Abend fand dazu eine Videokonferenz der Oberliga Baden-Württemberg im Beisein aller 21 Vereine und der Spielkommission

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen