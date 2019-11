Spieler bis mindestens Ende März gesperrt

Bietigheim-Bissingen/Perouse (red). Drastische Strafen hat das Sportgericht nach dem Spielabbruch der Partie der Fußball-Bezirksliga zwischen Croatia Bietigheim und dem SV Perouse ausgesprochen. Samad el Arkoubi ist bis zum 9. Juni 2020, Flamur Gashi (beide SV Perouse) bis zum 19. April 2020 gesperrt. Muhamed Bajrami (Croatia Bietigheim) ist bis zum 29. März 2020 aus dem Verkehr gezogen. Darüber hinaus wurden gegen beide Vereine Geldstrafen in dreistelliger Höhe für das Verursachen eines Spielabbruchs verhängt. Und sportlich gehen beide Clubs leer aus. Die Partie wurde sowohl für Bietigheim als auch für Perouse mit jeweils 0:3 als verloren gewertet. Die Einspruchsfrist gegen das Urteil läuft allerdings laut Aussage des Bezirksvorsitzenden Hansjörg Arnold noch bis zum 25. November.

Was war am 9. Oktober passiert? Der Schiedsrichter hatte die Partie nach 45 Minuten beim Stand von 4:0 für Croatia Bietigheim abgebrochen, nachdem es Ende der ersten Halbzeit auf dem Platz zu Tätlichkeiten und handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Zuschauern gekommen war. Bajrami soll nach einem Wortgefecht mit einem Perouser Spieler zuerst zugeschlagen haben, was der Bietigheimer Trainer Mihael-Denis Zorko bestreitet: „Die Rote Karte war okay. Aber Muhamed hat den Perouser nicht geschlagen, sondern am Hals weggeschuckt.“ Danach eskalierte die Situation. „Jeder hat jeden geschlagen, das lässt sich nicht mehr zuordnen“, berichtet Arnold. El Arkoubi und SVP-Torwart Gashi sahen nach Tätlichkeiten ebenfalls Rot. Vor allem aber bei den Geschehnissen, die zum Platzverweis für Gashi führten, geht die Wahrnehmung auseinander. Aus Perouser Sicht hat der Torwart einen Zuschauer weggestoßen und nicht geschlagen, nachdem SVP-Torwarttrainer Andre Feil angegriffen worden war.

Zorko will das Urteil so aber nicht hinnehmen. „Wir gehen zum Anwalt. Von meinen Spielern hat keiner geschlagen“, erklärt der Bietigheimer Trainer. Allerdings geht er mit seinem spielenden Co-Trainer Bajrami, der beteiligt war, ins Gericht: „Wir haben als Trainer eine Vorbildfunktion. Da darf man sich nicht hinreißen lassen.“ Ob auch Perouse das Urteil anfechten will, dazu hat sich SVP-Abteilungsleiter Reinhard Giek nicht geäußert.