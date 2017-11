Mehr als ein Jahr lang war die SGM Sachsenheim in der Fußball-Kreisliga B7 in Kleinsachsenheim ohne Punktverlust. Diesen Nimbus hat die Mannschaft von Trainer Jochen Folk in dieser Saison bereits verloren. Eine Niederlage musste sie aber noch nicht hinnehmen. Gelingt dies dem VfB Vaihingen, ein Erfolg in Kleinsachsenheim?

