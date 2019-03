Der TSV Ensingen hat am Wochenende einen Dämpfer in der Fußball-Kreisliga B7 hinnehmen müssen. Er verlor bei Kaman Bönnigheim II und rutschte auf Rang vier ab. Kann er sich im Heimspiel gegen den Zweiten VfB Vaihingen rehabilitieren oder bauen die Gäste ihren Vorsprung in der Tabelle aus?

Sieg TSV Ensingen Sieg VfB Vaihingen Unentschieden

Comments Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Bitte nur ein Mal abstimmen. Danke.