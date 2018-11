Die Fußballer des SV Illingen und des TSV Kleinglattbach haben in der Kreisliga A3 gut aufgeholt und die Hinrunde als Dritter und Vierter abgeschlossen. Gelingt den Kleinglattbachern am Sonntag die Revanche für die 0:3-Klatsche in Illingen am ersten Spieltag?

