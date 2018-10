Der SV Riet hat in Liga und Pokal drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Kann die Mannschaft um Spielertrainer Björn Kachel gegen den Meisterschaftsfavoriten Nummer eins der Fußball-Bezirksliga, NK Croatia Bietigheim, wieder in die Erfolgsspur finden?

