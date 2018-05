Die SGM Riexingen steht in der Fußball-Bezirksliga endlich über dem Strich. Gelingt der immer noch vom Abstieg bedrohten Mannschaft am Sonntag eine Überraschung gegen den FC Marbach, der seinerseits um den Aufstieg in die Landesliga kämpft?

