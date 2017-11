Der TSV Nussdorf hat am Sonntag gegen den bis dato Drittletzten SV Hellas Bietigheim verloren, der TSV Enzweihingen gegen den Zehnten SpVgg Besigheim nur einen Punkt geholt. Welcher der A-Ligisten hält sich beim direkten Vergleich am nächsten Sonntag in den Bruckenwasen schadlos?

