Der TSV Enzweihingen hat in der vergangenen Saison der Fußball-Kreisliga A 3 beide Begegnungen mit dem TSV Kleinglattbach gewonnen. Am Sonntag kommt es wieder zum direkten Aufeinandertreffen. Bislang haben die Kleinglattbacher in der laufenden Runde schon doppelt so viele Siege auf dem Konto wie ihre Gäste. Wer gewinnt?

Sieg TSV Kleinglattbach Sieg TSV Enzweihingen Unentschieden

Comments Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.