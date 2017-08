Die SGM Roßwag/Mühlhausen und der FC Gündelbach sind am Sonntag jeweils mit einem Sieg in die Fußball-Kreisliga B 7 gestartet. Aber mindestens eine der beiden Mannschaften muss Punkte abgeben, wenn es an diesem Samstag zum direkten Aufeinandertreffen kommt. Wer setzt sich in Roßwag durch?

Dieses Formular steht noch nicht zur Verfügung.

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.