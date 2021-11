In der Kreisliga B6 liegt der Dritte TSV Ensingen nur wegen des Torverhältnisses hinter dem TSV Enzweihingen, denn beide haben neun Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in der Bilanz stehen. Wer gewinnt am Sonntag das Verfolgerduell?

Sieg TSV Ensingen Sieg TSV Enzweihingen Unentschieden

Comments Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Bitte nur ein Mal abstimmen. Danke.