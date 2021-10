Krisengipfel in Kleinglattbach: Nach sechs Saisonspielen in der Kreisliga A3 hat der TSV noch keinen Sieg eingefahren. Nun gibt die SGM Sachsenheim, die von vielen als potenzieller Absteiger gehandelt wird, ihre Visitenkarte im See ab. Holt die Mannschaft von Trainer Klaus Arnold endlich den ersten Dreier?

