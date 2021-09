Der TSV Ensingen hat in diesem Jahr in der Kreisliga B6 spielerisch noch nicht so überzeugt wie in der Vorsaison bis zum Abbruch. Nun gibt die Mannschaft von Trainer Siegfried Blum ihre Visitenkarte beim TSV Großglattbach ab, der in der vergangenen Spielzeit den Titel „Best of the Rest“ geführt hat. Behält Ensingen seine weiße Weste?

