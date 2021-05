SGV Freiberg wehrt sich juristisch

Freiberg (ae). Wie die Stuttgarter Kickers geht nun auch der SGV Freiberg gerichtlich gegen die Entscheidungen des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) vor. Dies gab der Fußball-Oberligist vom Wasen am Dienstagnachmittag bekannt. Die Freiberger, die die Tabelle bis zum Saisonabbruch vor den Kickers angeführt hatten, wenden sich damit gegen die Annullierung der Spielzeit 2020/2021 und speziell gegen den damit verhinderten Aufstieg in die Regionalliga Südwest. „Die Entscheidung des Verbandes und dessen fragwürdige Kommunikationspolitik hat ein sehr einseitiges Interesse offenbart, die Regionalligisten allein in dieser Ausnahmesituation zu begünstigen. Kleinere Vereine, die ebenfalls von der Pandemie getroffen sind und ohne Schuld um den Lohn ihrer Arbeit gebracht worden sind, allein zu lassen, finden wir – gelinde gesagt – sehr enttäuschend“, stellt Präsident Emir Cerkez in einer Mitteilung fest. Diese Enttäuschung könne zwar auch durch ein Gerichtsverfahren nicht beseitigt werden, aber es gebe die Möglichkeit, die Entscheidung von einer dritten Instanz überprüfen zu lassen. „Diesen Schritt werden wir – gemeinsam mit anderen betroffenen Oberligisten – in aller Konsequenz gehen“, erklärt Cerkez weiter.

Ebenfalls bekannt wurde am Dienstag, dass der SV Sandhausen seine U 23 vom Spielbetrieb abmeldet. Durch diesen Rückzug treten in der neuen Oberligasaison jetzt nur noch 20 statt 21 Mannschaften an.