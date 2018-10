SGM tanzt nur noch auf einer Hochzeit

Von Michael Nachreiner

Mühlhausen/Roßwag. Der TSV Münchingen ist die erste Mannschaft, die im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals steht. Der Vorjahresfinalist besiegte gestern Abend die SGM Roßwag/Mühlhausen mit 2:1 (1:1). Für die Gastgeber bleib nur ein schaler Nachgeschmack. Die Roßwager und Mühlhausener fühlten sich von Schiedsrichter Hasan Peynir benachteiligt. Vor allem, nachdem er in der 89. Minute Lars Wörner nach dessen zweitem taktischen Foul mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen und Trainer Ulli Stengel aus dem Innenraum schickte, weil der sich zu sehr über die Entscheidung beschwerte.

Letztlich war der Platzverweis gegen Wörner aber nur eine Marginalie. Denn die Partie war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden, auch wenn die Roßwager und Mühlhausener alles nach vorne warfen. Nach der Einwechslung von Luca Fuchs für Linksverteidiger Felix Dieterich hatte Stengel auf Dreierkette umgestellt. Doch zu einem Abschluss in der Schlussphase reichte es für die Gastgeber nicht mehr, die dem klassenhöhreren TSV Münchingen ein Duell auf Augenhöhe lieferten.

Schon nach nicht einmal 120 Minuten hatte Michael Theilmann das 1:0 auf dem Fuß. Nach deinem Pass von Tim Zipperle in die Gasse versprang dem Flügelflitzer der SGM aber der Ball, so dass nur noch ein Schüsschen rauskam (2. Minute). Der Rückstand war dann auch äußerst unglücklich für die Gastgeber. Nachdem Felix Dieringer am SGM-Strafraum praktisch angeschossen worden war, landete der Ball bei Mustafa Ceyhan, der Torwart Steffen Kramer keine Chance ließ (13.). Nur eine Minute später hätte Ceyhan gleich nachlegen können. Doch sein Schlenzer ging übers Lattendreieck (14.).

Die Roßwager und Mühlhausener übernahmen danach aber die Kontrolle. Als TSV-Schlussmann Niklas Traub eine Hereingabe von Matús Frantál von der Torauslinie nicht festhielt und der Ball entlang der Torlinie auf die andere Seite sprang, kam Marcel Bauer einen Schritt zu spät (26.). Und ein Schuss von Marius Zimmermann ging knapp am langen Pfosten vorbei (34.). Doch in der 39. Minute erlief Theilmann einen Rückpass der Münchinger, behielt auch beim Pressschlag mit Traub die Ballkontrolle und schob zum Ausgleich ein. Nur eine Minute später hatte Bauer sogar die Führung auf dem Fuß. Einen langen Abschlag von Kramer erlief Tim Zipperle und legte von der Torauslinie auf den SGM-Mittelstürmer zurück. Der traf aber nur den Außenpfosten (40.).

Nach dem Seitenwechsel stand auch die Münchinger Defensive stabiler, so dass die Gastgeber kaum noch zu Chancen kamen. Bei einem Schuss von Bauer sah Traub nicht ganz sicher aus (67.). Und ein Kopfball von Cevin Blattert ging knapp drüber (79.). Die besseren Möglichkeiten hatten aber die Gäste. Nach einer kurz ausgeführten Ecke ließ Kramer einen Schuss von Aymane Fouila nach vorne abprallen, wo im Getümmel aber kein Münchinger an den Ball kam (49.). Nur fünf Minuten später ging ein abgefälschter Schuss von Fouila knapp am Pfosten vorbei (54.). Und wieder sechs Minuten später verzog Fouila nach einem Ballverlust von Dieterich am eigenen Strafraum (60.). In der 74. Minute zappelte der Ball aber doch im SGM-Tor. Felix Greiner-Perth verlängerte einen Freistoß aus dem Halbfeld mit dem Hinterkopf unhaltbar für Kramer – 2:1 (74.). Einen Schuss von Dieringer aus der Drehung, nachdem die Gastgeber den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatten, parierte Kramer dagegen (77.).