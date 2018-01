SGM Roßwag/Mühlhausen überrascht

Von Ralph Küppers

Mühlacker. Für die SGM Roßwag/Mühlhausen hat das Hallenfußballturnier um den Pokal der Stadt Mühlacker wesentlich besser begonnen, als es Trainer Ulli Stengel eigentlich erwartet hatte. Nach drei Siegen lagen die Kicker der Spielgemeinschaft sogar auf Kurs Gruppensieg. Dann wurden sie abgefangen. Für den TSV Großglattbach gab es dagegen kein Auf und Ab der Gefühle – gestern lief von Beginn an nichts, das Team von Trainer Martin Kern wurde mit 2:21 Toren sieglos Gruppenletzter.

Dass es schwierig würde, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen, war Kern schon vor Turnierbeginn klar. „Am Morgen haben sich aber nochmal zwei Spieler mit Grippe abgemeldet“, stöhnte der Trainer vor dem B-7-Derby gegen die SGM Roßwag/Mühlhausen und sah erneut nichts Gutes auf sich und sein Team zukomen. Die 1:4-Niederlage enttäuschte diese Erwartungen nicht. Die Spiele gegen den späteren Gruppensieger SF Mühlacker (1:8), den FV Lienzingen (0:5) und den Türkischen SV Mühlacker (0:4) rundeten den Totalausfall des gestrigen Tages ab.

Dagegen hatten die Kicker aus Roßwag und Mühlhausen viel Spaß zu Turnierbeginn. Ihr Trainer hatte den Ball flach gehalten, freute sich aber auch über den guten Start. 2:1 gegen Lienzingen, 5:0 gegen den Türkischen SV und 4:1 gegen Großglattbach waren eine perfekte Grundlage für den möglichen Gruppensieg, zumal die favorisierten Sportfreunde mit 1:2 gegen Lienzingen verloren. Doch im direkten Duell mit den SFM war bei der SGM die Luft raus – 1:4. Damit war Roßwag/Mühlhausen Gruppenzweiter.

Der Niederlage im letzten Gruppenspiel folgten dann allerdings zwei weitere Partien, in denen die SGM nicht an die vorausgegangenen Erfolge anknüpfen konnte. Das Halbfinale gegen die FVgg 08 Mühlacker, den Gruppensieger der anderen Vorrundengruppe, ging mit 4:1 an das Team aus der Kernstadt. Und im kleinen Finale gegen den TSV Ötisheim, der erst im Neunmeterschießen gegen die Sportfreunde am Finaleinzug gescheitert war, gab es ein packendes Spiel ohne Happy End. Schnell lag die Spielgemeinschaft mit 0:2 hinten. Als noch dreieinhalb Minuten auf der Uhr standen, erzielte Georgis Gatzionis per Weitschuss den Anschlusstreffer zum 1:2. Ein Strafstoß für Ötisheim wurde pariert, 20 Sekunden später stand es aber doch 1:3. Doch erneut kamen die Spieler aus Roßwag und Mühlhausen heran. Yassin Uddin erzielte das 2:3. Dann kam aus den Hallenlautsprechern die Musik, die jeweils die Schlussminute begleitete. Der Ausgleich wollte nicht mehr fallen, die SGM war Vierter.

Den Turniersieg holte sich – Mitfavorit TSV Phönix Lomersheim war als Gruppendritter längst beim Duschen – die FVgg 08 Mühlacker. Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, ehe das 6:5 nach Neunmeterschießen gegen die SF Mühlacker unter Dach und Fach war. Mitte der regulären Spielzeit legte Edgar Schaubert das 1:0 für die Sportfreunde vor. Direkt vom Wiederanpfiff weg glich Salman Öztürk auf 1:1 aus. Mit diesem sechsten Treffer im Verlauf des Turniers sicherte sich der 08-Torjäger zugleich den Titel als Torschützenkönig. Die fünfminütige Verlängerung blieb torlos. Im Neunmeterschießen dagegen fielen Tore am laufenden Band. Die einzige Fahrkarte für die Sportfreunde entstand beim vorletzten Schuss, der voll auf den 08-Torwart gezogen war. Doch weil dieser einfach an seinem Platz blieb, prallte der Ball ab.