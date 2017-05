SGM kann Erfolg nicht bestätigen

Von Ron Räpple

Oberriexingen/Unterriexingen. In der Fussball-Bezirksliga war die SGM Riexingen zu Gast beim Tabellenzweiten in Marbach. Den 4:0-Sieg aus dem Hinspiel konnte die Elf von Trainer Karl Macionczyk nicht wiederholen und hat sich am Samstag mit 1:5 (0:2) geschlagen geben müssen.