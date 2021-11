SGM heute Abend gegen Besigheim

Fussball. In der Kreisliga A 3 gibt es heute Abend schon wieder ein Flutlichtspiel. Die SGM Roßwag/Mühlhausen holt die Begegnung mit der SpVgg Besigheim nach, die am 7. November wegen eines Wasserschadens in der Roßwager Kabine ausgefallen ist.

„Der Schaden ist damals von Freitag auf Samstag aufgetreten“, berichtet SGM-Trainer Thomas Renz. „Das Spiel hätten wir auch nicht spontan in Mühlhausen austragen können. Der Platz hat erst noch gewalzt und hergerichtet werden müssen.“ Das ist mittlerweile geschehen, so dass auch am Sonntag bereits dort gespielt wurde.

Für heute Abend – Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in Mühlhausen – kann Renz personell beinahe aus dem Vollen schöpfen. „Luca Fuchs fehlt studienbedingt“, sagt er. „Aber alle anderen, die gerade spielen dürfen, werden da sein.“ Sollte sein Team gewinnen, würden die drei Punkte einen Sprung von Rang acht auf den vierten oder fünften Tabellenplatz bedeuten, je nach Torverhältnis. „Ich sehe uns mit Besigheim aktuell auf ähnlicher Flughöhe“, warnt der SGM-Trainer. „Weil wir uns nach unten hin erstmal abgesetzt haben, können wir jetzt aber ohne Druck spielen.“ rkü